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Güreş müsabakasında oğluna yardıma koşan anne

İLGİNÇ HABERLER | 12.01.2018 17:52 | Son Güncelleme 1 saat önce

Güreş müsabakası sırasında bir anda minderin üzerine çıkan anne, oğlunun rakibine sağlam bir tokat atıyor. Herkesin şaşkın bakışları arasında tekrar yerine geçen kadın 'işte ana yüreği' dedirtti.

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Anahtar Kelimeler:
güreş anne

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ana yüreği ))))
nerede oluyor bu olay anacığıma içim yandı
Yılın en ilginç haberi olmaya aday bence
Ana gibi yar olmaz derler atalar ne de dogru söz bak işte yüregi dayanmıyor eyy evlat ananı başının üzerinde dolaştır elini ayagını öp öp
ana yüreği doğru yapmış.
anam harikasin yaa ellerinden saygi ile öpuyorum:)
tokadı yiyen bi ananın evladı değilmi ana yüreğiymiş
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