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Güvenlik görevlisi, terminalde top oynayan iki kişiyi yere serdi

İLGİNÇ HABERLER  | 03.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

Bir terminalde iki kişinin top oynamasına güvenlik görevlisi müdahale etti. İki arkadaş, güvenlik görevlisine aldırış etmeyince olanlar oldu.

Bir terminalde top oynayan iki kişiyi uyarmak için yanlarına giden güvenlik görevlisi farklı bir tepkiyle karşılaşınca olanlar oldu. İki arkadaş, güvenlik görevlisinin uyarılarını dikkate almayınca, adamları yere serdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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Terminal top güvenlik görevlisi kavga

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