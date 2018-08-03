Güvenlik görevlisi, terminalde top oynayan iki kişiyi yere serdi

Bir terminalde top oynayan iki kişiyi uyarmak için yanlarına giden güvenlik görevlisi farklı bir tepkiyle karşılaşınca olanlar oldu. İki arkadaş, güvenlik görevlisinin uyarılarını dikkate almayınca, adamları yere serdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

