Güvenlik görevlisinden öldüresiye dayak

Malezya'nın kuzeybatısındaki Kelantan'daki bir süpermarkette yaşananlar izleyenleri hayrete düşürdü. Engelli bir kişi dolaptan bir şeyler bakarken güvenlik görevlisinin yumruklarına maruz kaldı. Bununla yetinmeyen güvenlik görevlisi, yere düşen adamın göğsüne tekme de attı.

Olayın hangi sebepten dolayı olduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, görüntülerin ortaya çıkmasıyla güvenlik görevlisi işinden atılıp hakkında soruşturma başlatıldı. Engelli olduğu belirtilen kişi ise hastanede tedavi altına alındı.