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Güvenlik görevlisinden öldüresiye dayak

İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2018 08:06 | Son Güncelleme

Malezya'da bir süpermarketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, güvenlik görevlisinin engelli bir kişiyi canice dövdüğü görüldü.

Malezya'nın kuzeybatısındaki Kelantan'daki bir süpermarkette yaşananlar izleyenleri hayrete düşürdü. Engelli bir kişi dolaptan bir şeyler bakarken güvenlik görevlisinin yumruklarına maruz kaldı. Bununla yetinmeyen güvenlik görevlisi, yere düşen adamın göğsüne tekme de attı.

Olayın hangi sebepten dolayı olduğu hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, görüntülerin ortaya çıkmasıyla güvenlik görevlisi işinden atılıp hakkında soruşturma başlatıldı. Engelli olduğu belirtilen kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya güvenlik görevlisi engelli dayak

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