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Güvercin, yavru kediyi böyle korudu

İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

Güvercin, yavru kediyi kanatlarının altına alarak böyle korudu.

Yavru kediyi kanatlarının altına alan güvercinin kediyi korumaya çalışması yüreğinizi ısıtacak. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Yavru Kedi güvercin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nankör kedi büyüdümü gücercin avlarsın bak güvercin seni nasıl koruyor
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