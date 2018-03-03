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Güzel bloggerın çiçek ekme videosu sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.03.2018 09:16 | Son Güncelleme

Güzel bloggerın çiçek ekme videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Katie adlı bloggerın bahçesinde çiçek ektiği video kısa sürede milyonlarca tık topladı.

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çiçek ekme videosu Blogger katie

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
izlettirip sapıttırın milleti yayınlara bak beeee
Demekki neymiş;saksıyla bitkiyle uğraşırken peştemal giyilecekmiş !!!
hatun vücudunu sergileyip müşteri topluyo
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