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Haber spikeri programda kameraya böyle yakalandı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.05.2018 12:37 | Son Güncelleme

TGRT Haber'de Gece Haberleri programını sunan spiker Rumeysa Cebeci'nin başına ilginç bir olay geldi.

Spiker Rumeysa Cebeci bir haber sunumunu gerçekleştirdikten sonra haber VTR'snin başladığını düşünen Cebeci, telefonuyla ilgilenerek gülmeye başladı. VTR'nin gecikmesiyle Cebeci'nin bu anları kameraya yansımış oldu. Kamera arkasının bilgilendirmesiyle, hâlâ ekranda olduğunu öğrenen Cebeci'nin büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

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