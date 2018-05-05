Haber spikeri programda kameraya böyle yakalandı

Spiker Rumeysa Cebeci bir haber sunumunu gerçekleştirdikten sonra haber VTR'snin başladığını düşünen Cebeci, telefonuyla ilgilenerek gülmeye başladı. VTR'nin gecikmesiyle Cebeci'nin bu anları kameraya yansımış oldu. Kamera arkasının bilgilendirmesiyle, hâlâ ekranda olduğunu öğrenen Cebeci'nin büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.
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