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Hafızasını Kaybeden Çinli Kadın 23 Yıl Sonra Eşine Kavuştu

İLGİNÇ HABERLER | 16.01.2018 12:02 | Son Güncelleme 5 saat önce

Çin’de hafızasını yitirdikten sonra 23 yıldır kendisine ulaşılamayan kadın, polisin de yardımıyla kocasına kavuştu.

Geçirdiği kaza nedeniyle hafızasını kaybeden Lu Yunrong adlı Çinli kadın, Hubei eyaletindeki evinden ayrıldıktan sonra dönüş yolunu bir daha bulamadı. Henan eyaletine bağlı Nanyang’daki bir köye yerleşen Lu’nun bakımını 23 yıl boyunca köydeki bir aile üstlendi.

Lu Yunrong’un kocası Wen Lianglin, 20 yıl boyunca köşe bucak aradığı eşinin izine rastlayamadı. Bu durum, Çinli kadının geçtiğimiz hafta aniden eşinin ve çocuklarının ismini hatırlayarak polise haber vermesiyle değişti.

Polis tarafından kendisine ulaşılan Wen Lianglin, Nanyang’a giderek 23 yıldır görmediği eşiyle buluştu. Lu’nun ailesinin köylülere duydukları minnettarlığı dile getirdiği belirtilirken, bir köy sakininin de “Köyümüz fakir, hiçbir zaman çok fazla yiyeceğimiz olmadı. Ancak onu asla hor görmedik. Nihayet ailesiyle buluşabildiği için mutluyuz” ifadesine yer verildi.

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çin hafıza kaybı

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