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Hafriyat TIR'ları kafa kafaya böyle çarpıştı: 2 ölü

İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Gaziantep'te ters istikametlerden gelen hafriyat tırları kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki TIR sürücüsü de hayatını kaybetti.

Gaziantep - Nurdağı Karayolu 2. kilometresinde meydana gelen kazada, Ali Kaygın idaresindeki 46 ZA 939 plakalı hafriyat tırı ile karşı istikametten gelen Mehmet Çetinkaya idaresindeki 27 E 9678 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, iki tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden tır sürücülerinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep çarpışma hafriyat

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