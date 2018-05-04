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Halat çekme yarışında ip koptu, öğrenciler yere düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2018 15:19 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin piknikte yaptıkları halat çekme yarışında ip kopunca her iki taraf da yere düştü.

Hisarcık ilçesi Gölcük Yaylası'nda düzenlenen piknik etkinliğinde meslek yüksekokulu öğrencileri arasında çuval, yumurta, sandalye kapma ve halat çekme yarışları yapıldı. 7'şer kişinin katıldığı halat çekme yarışması esnasında ip kopunca 14 öğrenci yere yığılıp kaldı. Düşme anı kamera ve cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedilirken, düşen öğrencilerden yaralanan olmadı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya halat çekme

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