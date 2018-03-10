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Halayda kendi bağımsızlığını ilan eden adam

İLGİNÇ HABERLER  | 10.03.2018 09:01 | Son Güncelleme

Halayda kendi bağımsızlığını ilan eden adam.

Katıldığı düğünde müziğin ritmine kendini kaptıran adam kendi bağımsızlığını ilan ederek oynuyor. Sosyal medyada yayılan görüntü izleyenleri güldürüyor.

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halay Müzik

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