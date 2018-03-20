Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

Düzce Kalıcı Konutlardan halk otobüsüne binen kadın yolcunun bir anda fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular ise otobüs sürücüsünü uyararak ambulans çağırmasını talep etti. Araç içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otobüs sürücüsü Cemalettin Husan, ambulansı beklemenin vakit kaybına neden olacağını düşünerek, otobüsü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine yönlendirdi. Fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs sürücüsü, araçtaki diğer yolcuların takdirini kazandı. Olayda Hiç düşünmeden hastaneye gitme kararı aldığını belirten sürücü Husan, "Kim olsa aynını yapmalı, benim de yakınımın başına böyle bir şey gelebilirdi. İnsan hayatı bizim için çok önemli, umarım ciddi bir hastalığı yoktur. Allah acil şifalar versin inşallah” dedi.
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