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Halk otobüsünde saçlarını kesti

İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2018 11:01 | Son Güncelleme

Halk otobüsünde saçlarını kesti o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Halk otobüsünde yolculuk ederken kendi kendisini saç tıraşı eden genç izleyenleri güldürdü. Paylaşılan bu görüntünün Adana'da yaşandığı belirtilirken cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. İşte o anlar.

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Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü saç tıraşı

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