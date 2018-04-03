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Halk otobüsünün açık bırakılan ön kapısından böyle düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da bindiği halk otobüsünde açık bırakılan ön kapıdan düşen talihsiz kadın aracın kamerası tarafından görüntülendi. Yüreklerin ağza geldiği kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’da geçimini sağlamak için mendil satan ‘Kadroş’ olarak bilinen engelli Kadriye E.,Tekirdağ Özel Halk Otobüsü'nde açık olan ön kapıdan fırlayarak yola düştü. Bu anlar ise otobüsün iç kamerasına anbean yansıdı.

Otobüsten düşen Kadriye E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya sebep olan şoförün görevinden alındığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ OTOBÜS kadroş

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