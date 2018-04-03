Halk otobüsünün açık bırakılan ön kapısından böyle düştü

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’da geçimini sağlamak için mendil satan ‘Kadroş’ olarak bilinen engelli Kadriye E.,Tekirdağ Özel Halk Otobüsü'nde açık olan ön kapıdan fırlayarak yola düştü. Bu anlar ise otobüsün iç kamerasına anbean yansıdı.
Otobüsten düşen Kadriye E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya sebep olan şoförün görevinden alındığı öğrenildi. (İHA)
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