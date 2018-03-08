Haltercinin zor anları! Kanlar içinde kaldı

Ohio, Colombus'daki yarışmada dünya rekoru kırarak 3 bin 600 sterlinlik ödülü almak ve isimlerini Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmak isteyen sporcular kıyasıya yarıştı. 37 yaşındaki Rus sporcu yarım tonluk ağırlığın altında o kadar zorlandı ki burnundan kanlar fışkırmaya başladı. Buna rağmen halteri elinden bırakmayan adam amacına ulaştı. Ünlü TV dizisi Game Of Thrones'da "Dağ" olarak bilinen Thor Bjornsson, 472 kg kaldırarak yarışmayı kazandı.
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