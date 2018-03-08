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Haltercinin zor anları! Kanlar içinde kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2018 16:12 | Son Güncelleme

2018 Arnold Spor Festivalinde Mihail Shivlyakov isimli halterci, 426 kiloluk ağırlığı kaldırmaya çalışırken oldukça zorlandı. Halteri kaldırmaya çalışan Shivlyakov'un burnundan akan kanlar izleyenleri şoka uğrattı.

Ohio, Colombus'daki yarışmada dünya rekoru kırarak 3 bin 600 sterlinlik ödülü almak ve isimlerini Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırmak isteyen sporcular kıyasıya yarıştı. 37 yaşındaki Rus sporcu yarım tonluk ağırlığın altında o kadar zorlandı ki burnundan kanlar fışkırmaya başladı. Buna rağmen halteri elinden bırakmayan adam amacına ulaştı. Ünlü TV dizisi Game Of Thrones'da "Dağ" olarak bilinen Thor Bjornsson, 472 kg kaldırarak yarışmayı kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mihail Shivlyakov Arnold Spor Festivali halter

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