Hastane önünde doğum anı sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler Orta Amerika ülkesi El Salvador olan Chalatenango'daki Dr Jose Edmundo Vasquez Hastanesinin karşısında bir parkta kaydedildi. 32 yaşındaki hamile kadın Delmi, doğum sancılarının artması sonucu hastaneye getirildi. Ancak hastanenin yoğunluktan dolayı kadını hastaneye alamadı.
Ağrıları dayanılmaz seviyede olan kadın çareyi hastanenin karşısındaki bir park da doğum yaparak buldu. elmi, delil olarak da görüntüleri kaydedip sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede 160 binden fazla izlenen görüntüler sonucu hastaneye soruşturma açıldığı bildirildi.
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