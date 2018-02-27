HABER

Hastane önünde doğum anı sosyal medyada paylaşıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2018 11:15 | Son Güncelleme

Hastane önünde doğum anı sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler Orta Amerika ülkesi El Salvador olan Chalatenango'daki Dr Jose Edmundo Vasquez Hastanesinin karşısında bir parkta kaydedildi. 32 yaşındaki hamile kadın Delmi, doğum sancılarının artması sonucu hastaneye getirildi. Ancak hastanenin yoğunluktan dolayı kadını hastaneye alamadı.

Ağrıları dayanılmaz seviyede olan kadın çareyi hastanenin karşısındaki bir park da doğum yaparak buldu. elmi, delil olarak da görüntüleri kaydedip sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede 160 binden fazla izlenen görüntüler sonucu hastaneye soruşturma açıldığı bildirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Miriam Makeba doğum

En Çok Okunan Haberler

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Dışişleri: ABD ile Afrin konusunda görüşme yok

Dışişleri: ABD ile Afrin konusunda görüşme yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşlı kadın sanal gerçeklik gözlüğü denedi, çığlık çığlığa kaldı

Yaşlı kadın sanal gerçeklik gözlüğü denedi, çığlık çığlığa kaldı

Skandal görüntü! Eşya taşır gibi motosikletle çocuk taşıdı

Skandal görüntü! Eşya taşır gibi motosikletle çocuk taşıdı

Herkes bu köpeği konuşuyor! Verdiği pozla sosyal medyayı salladı

Herkes bu köpeği konuşuyor! Verdiği pozla sosyal medyayı salladı

Sarhoş adam trenin altında bu halde bulundu

Sarhoş adam trenin altında bu halde bulundu

Uçakta korku dolu anlar!

Uçakta korku dolu anlar!

Aynadaki görüntüsüne atarlanan alkollü adam

Aynadaki görüntüsüne atarlanan alkollü adam

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.