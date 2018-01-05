Hastanede büyük skandal! Bebeğe eziyet ettiler

Suudi Arabistan'da bir hastanede dünyaya gelen bebekle hemşirelerin oynadığı oyun büyük tepki çekti. Taif kentindeki bir hastanede henüz birkaç saatlik bebeğin yüzünü, boynundan ve kafasından tutarak, sıkıştıran 3 hemşire görüntülerin ortaya çıkmasıyla görevden uzaklaştırıldı.
Türkiye'de bir ilk! Irkçı parti kuruldu
Hazinedar olayının ardından Kılıçdaroğlu'ndan çok ağır sözler!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk yaştaki evliliklere ilişkin açıklama
Uçakta yanında uyuyan kadını taciz etti, inişte tutuklandı!
Fransa'da selamlaşma krizi: Her gün 73 kişiyle öpüşmekten bıktım!
Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku
Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler
Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı
Kurt kız büyüdü! İşte son hali
Erdoğan mesajı verdi: Yeni bir döneme girildi
Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum