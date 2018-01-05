Hastanede büyük skandal! Bebeğe eziyet ettiler

Suudi Arabistan'da bir hastanede dünyaya gelen bebekle hemşirelerin oynadığı oyun büyük tepki çekti. Taif kentindeki bir hastanede henüz birkaç saatlik bebeğin yüzünü, boynundan ve kafasından tutarak, sıkıştıran 3 hemşire görüntülerin ortaya çıkmasıyla görevden uzaklaştırıldı.