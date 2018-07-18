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Hatalı solama ölüm getirdi...Kafa kafaya böyle çarpıştılar

İLGİNÇ HABERLER  | 18.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Gaziantep-İslahiye karayolunda minibüs ile hafif ticari aracın hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gaziantep-İslahiye D-400 karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü Malik C., önünde seyreden tırı sollamak istedi. Hatalı sollama sonucu hafif ticari araç ile karşı şeritten gelen Kalender Özer yönetimindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüs şoförü Kalender Özer hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hatalı sollama Kaza

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