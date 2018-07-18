Hatalı solama ölüm getirdi...Kafa kafaya böyle çarpıştılar

Kaza, Gaziantep-İslahiye D-400 karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü Malik C., önünde seyreden tırı sollamak istedi. Hatalı sollama sonucu hafif ticari araç ile karşı şeritten gelen Kalender Özer yönetimindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada minibüs şoförü Kalender Özer hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)
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