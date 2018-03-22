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Hatice Teyze paylaşım rekoru kırıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2018 10:59 | Son Güncelleme

Hatice Teyze paylaşım rekoru kırıyor.

Kendisine getirilen yavru köpeği Ege şivesiyle karşılayan Hatice Teyze sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

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