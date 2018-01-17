HABER

Hava durumu bültenini beklenmedik misafiri!

İLGİNÇ HABERLER | 17.01.2018 14:23 | Son Güncelleme 4 saat önce

Amerika'da yayın yapan bir televizyon kanalında, spikerin canlı yayında sunduğu hava durumu bülteni, bir karga tarafından sabote edildi. Mobese kamerasını gagasıyla kurcalayan karga yayının kesilmesine neden olurken tüm izleyenleri kahkahaya boğdu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu canlı yayın karga

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu köpek kemençe sesine dayanamıyor

Bu köpek kemençe sesine dayanamıyor

Teknolojiden geri kalmayan 60'lık temizlik görevlisi şaşkına çevirdi

Teknolojiden geri kalmayan 60'lık temizlik görevlisi şaşkına çevirdi

Büyük bir gürültüyle düştü, sosyal medyada paylaşımlar peş peşe geldi

Büyük bir gürültüyle düştü, sosyal medyada paylaşımlar peş peşe geldi

Köpeği döven psikopat horoz

Köpeği döven psikopat horoz

Şaşkına çeviren görüntü! Gözlerine inanamadılar

Şaşkına çeviren görüntü! Gözlerine inanamadılar

Evlilik teklifini bu defa adam reddetti

Evlilik teklifini bu defa adam reddetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.