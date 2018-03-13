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Hava durumu sunan kadın 22 yıl boyunca aynı kaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2018 20:18 | Son Güncelleme

Çin'de bir hava durumu sunucusu kadın, 22 sene geçmesine rağmen hiç değişmedi.

Çin'de bir hava durumu sunucusu kadın 1996'dan beri ekran karşısına çıkıyor. Şimdi 44 yaşında olan Yang Dan isimli kadın 22 sene geçmesine rağmen hiç değişmemiş.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu çin yang dan

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