Hava sıcakları artınca oto yıkamacı 'adam' yıkamacıya döndü

Hava sıcaklığının gölgede 32 derece olduğu Tokat'ın Zile ilçesinde nem oranı ise yüzde 43'leri buldu. Oto yıkamacı sıcaktan bunalınca bir yandan otomobilleri yıkarken bir yandan da kendini ve vatandaşları yıkadı.

Oto yıkamacı Cihad Özoğlu cep telefonu ile çektiği bu görüntüleri sosyal medyada paylaşınca otomobillerini yıkatmaya gelen vatandaşlar kendilerini de yıkamasına istedi. (İHA)

