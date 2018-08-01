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Hava sıcakları artınca oto yıkamacı 'adam' yıkamacıya döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2018 09:57 | Son Güncelleme

Tokat'ın Zile ilçesinde hava sıcaklıklarının artması sonucu serinlemek isteyen vatandaşlar çareyi oto yıkamacı da buldu.

Hava sıcaklığının gölgede 32 derece olduğu Tokat'ın Zile ilçesinde nem oranı ise yüzde 43'leri buldu. Oto yıkamacı sıcaktan bunalınca bir yandan otomobilleri yıkarken bir yandan da kendini ve vatandaşları yıkadı.

Oto yıkamacı Cihad Özoğlu cep telefonu ile çektiği bu görüntüleri sosyal medyada paylaşınca otomobillerini yıkatmaya gelen vatandaşlar kendilerini de yıkamasına istedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Oto Yıkama sıcak

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