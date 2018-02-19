Havaalanında taciz skandalı!

Çin'de bir havaalanında çalışan güvenlik görevlisinin yolcuları arama şekli tartışma yarattı. Yolcular güvenlik kontrolünden geçerken, oradaki görevlinin işini yapma şekli ve tavırları tepki topladı.
Kadın yolcuları eliyle taciz eden güvenlik görevlisi yapılan incelemelerin ardından işten kovuldu.
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