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Havada motoru patlayan uçak acil iniş yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.02.2018 08:43 | Son Güncelleme

Havada motoru patlayan uçak acil iniş yaptı.

Utah'daki Salt Lake City Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737-700 tipi uçağın motoru, kalkıştan kısa bir süre sonra büyük bir gürültüyle patladı. Yaşanan durum üzerine uçak kalktığı havalimanına acil iniş yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Utah uçak Motor patlama

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
motor patlamasi degil bu , pilot motoru ateslemeye calisiyor , o alevler motor calismadigi icin cikiyor .
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