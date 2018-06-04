Havada saz çalıp türkü söyledi

Kayserili yerel sanatçı Ayfer Zenginsöz, Kayseri'nin tek kadın tandem pilotu Özlem Özgür Bağ'ın kullandığı yamaç paraşütüne binerek, yaklaşık 2bin 800 metrede gökyüzünde saz çalıp, '' Şafak söktü yine Sunam uyanmaz'' türküsünü söyleyip, ilginç bir etkinliğe imza attı. Yıllardır bağlama çalıp, türkü söylediğini belirten Ayfer Zenginsöz '' Havada hem uçmak, hem saz çalıp hem de türkü söylemek müthiş keyifli. Bir hayalimi gerçekleştirdim'' dedi. Kadın pilot Özlem Özgür Bağ'da '' Ayfer sayesinde sazlı sözlü bir uçuş gerçekleştirdim.Bugüne kadar sayısız kez yamaç paraşütüyle uçtum ama en keyiflisi buydu. İlginç bir uçuş gerçekleştirdik'' diye konuştu

