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Havadan lastik yağdı, ölümden kıl payı kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2018 11:43 | Son Güncelleme

Havadan lastik yağdı, ölümden kıl payı kurtuldu.

Çin'de park edilmiş durumda, yolun kenarında bekleyen bir adam arabasına biner binmez yanından geçen kamyon ve lastikleri yüzünden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İşte o anlar.

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Anahtar Kelimeler:
lastik teker çin kamyon

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