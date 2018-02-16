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Havai fişek fabrikası yangınında ilginç görüntüler

İLGİNÇ HABERLER  | 16.02.2018 11:45 | Son Güncelleme

Havai fişek fabrikasında çıkan yangın bir anda patlamalara dönüştü.

Çin’de havai fişek fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle, içerideki çok sayıda havai fişek de patladı. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı anlar amatör kameraya böyle yansıdı.

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çin yeteneksiz patlama

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