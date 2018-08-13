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Havalimanında özel jeti iterek çalıştırdılar

İLGİNÇ HABERLER  | 13.08.2018 19:11 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı'nda çalışmayan özel jeti havalimanı personelleri iterek çalıştırdı.

Kapadokya Havalimanı'nda pilot tarafından çalıştırılamayan özel jet, devreye giren havalimanı personelleri tarafından itilerek çalıştırıldı. 2013 yılında kaydedilen görüntülerde pilotun bir süre jeti çalıştırmak için uğraştığı görülüyor. Jetin hareket ettirilememesiyle devreye 5 kişiden oluşan havalimanı personeli giriyor. Otomobil çalıştırır gibi jeti iten görevliler, jetin hareket ederek çalışmasını sağlıyor. O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir başka havalimanı personeli ise “Uçağı şimdi vurduracağız” diyerek o anları saniye saniye anlattığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir özel jet uçak kapadokya havalimanı

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