HABER

Havalimanında piyano ile harikalar yaratan genç kız ve iki pilotun muhteşem anları

İLGİNÇ HABERLER  | 12.05.2018 14:24 | Son Güncelleme

Dünyayı güzelleştiren hareketlerin başrolünde bu defa iki pilot ve bir liseli kız var.

Havalimanındaki piyanonun başında bir şeyler çalan liseli kız piyanoyu yanına yaklaşan iki pilota bırakıyor. Sonrasında yaşananlar ise muhteşem anlara sahne oldu.

Dikkat! Otomobil sahiplerine müjdeli haberDikkat! Otomobil sahiplerine müjdeli haber
KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!
Cem Toker, CHP'den Meclis'e mi giriyor?Cem Toker, CHP'den Meclis'e mi giriyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
havalimanı pilot liseli kız piyano

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Kim Milyoner Olmak İster'de lise öğrencisine 110 bin TL kaybettiren soru

Kim Milyoner Olmak İster'de lise öğrencisine 110 bin TL kaybettiren soru

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir yanda traktörle drift yaptılar, bir yanda magandalar otoyolu birbirine kattı

Bir yanda traktörle drift yaptılar, bir yanda magandalar otoyolu birbirine kattı

Karşıya geçmekte zorlanan engelli vatandaşı kucaklayarak karşıya geçirdi

Karşıya geçmekte zorlanan engelli vatandaşı kucaklayarak karşıya geçirdi

Aynı anda 15 kişiyi birden santrançta yenen Dünya şampiyonu

Aynı anda 15 kişiyi birden santrançta yenen Dünya şampiyonu

Boa yılanının büyüleyici doğum anı

Boa yılanının büyüleyici doğum anı

Düğünde korkunç kaza! Gelini getiren helikopter alev alev yandı

Düğünde korkunç kaza! Gelini getiren helikopter alev alev yandı

Beytüşşebap’ta 60 yıllık cami ve minaresi böyle yıkıldı

Beytüşşebap’ta 60 yıllık cami ve minaresi böyle yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.