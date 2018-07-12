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Havuz başında tüm hünerlerini sergileyen sarhoş adam

İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2018 19:59 | Son Güncelleme

Sarhoş bir adamın havuz başındaki dansı sosyal medyayı salladı.

Havuz başına gelen adam nedendir bilinmez bir anda tüm hareketlerini sergilemeye karar vermiş. Oldukça da ısrarlı bir şekilde dans etmeye devam eden adamın o anları sosyal medyada hızla yayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
havuz adam

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