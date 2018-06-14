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Havuza atlamak isterken betona çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 11:01 | Son Güncelleme

Havuza atlamak isterken betona çarptı.

Çin'de havuzda eğlenen bir adam, havuza ters bir şekilde atlama yapmak isterken bir anda yüzünü betona çarptı. Adamın durumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken yaşanan o anlar amatör kameraya kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin havuz beton

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