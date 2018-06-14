HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Havuza atlamak isterken yere çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 11:01 | Son Güncelleme

Havuza atlamak isterken yere çarptı.

Çin'de havuzda eğlenen bir adam, havuza ters bir şekilde atlama yapmak isterken bir anda yüzünü yere çarptı. Adamın durumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken yaşanan o anlar amatör kameraya kaydedildi.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Tuvaletini yapmak isterken hayatını kaybettiTuvaletini yapmak isterken hayatını kaybetti
Yolda seyreden aracın tekeri fırladıYolda seyreden aracın tekeri fırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin havuz beton

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Köpekten kaçan çocuğa otomobil böyle çarptı

Köpekten kaçan çocuğa otomobil böyle çarptı

Bütün balığı yutan çocuk

Bütün balığı yutan çocuk

Kedi maması yiyen salyangoz

Kedi maması yiyen salyangoz

Balık tutmaya çalışan adam oyuna geldi

Balık tutmaya çalışan adam oyuna geldi

Otobüsten inen adama büyük şok!

Otobüsten inen adama büyük şok!

Havuzunda banyo yapan tavuk gören herkesi şaşırttı

Havuzunda banyo yapan tavuk gören herkesi şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.