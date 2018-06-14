Havuza atlamak isterken yere çarptı.

Çin'de havuzda eğlenen bir adam, havuza ters bir şekilde atlama yapmak isterken bir anda yüzünü yere çarptı. Adamın durumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmazken yaşanan o anlar amatör kameraya kaydedildi.



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