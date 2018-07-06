Havuzda eğlenen baykuş

İngiltere'de Yorkshire bölgesinde kameraya yansıyan baykuşun görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü. Kimsenin olmadığı bir anda serinlemek için suya giren baykuş, kameraya yakalandı.

Adeta eğlenip dans ederek banyo yapan baykuşun bu ilginç anları izleyenleri gülümsetti. Robert Fuller tarafından kayda alınan baykuşun görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

