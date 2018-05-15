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Havuzdaki Arkadaşını Kurtaran Köpek

İLGİNÇ HABERLER  | 15.05.2018 10:36 | Son Güncelleme

Havuzda kalan arkadaşını kurtaran köpek güvenlik kamerasına böyle yansıdı!

ABD'de kameraya yansıyan köpeğin görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü. Havuza giren köpek kendi başına çıkamayınca, durumu fark eden köpek arkadaşı yardım için kararını verdi. Hiç düşünmeden arkadaşının yardımına koştu.

Suya girmeden arkadışını çıkarma çabası işe yaramayınca, sevimli köpek suya atladı ve arkadaşını iterek havuzdan çıkarmayı başardı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan bu video ile bu sevimli köpek kahraman ilan edildi.

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köpek havuz kurtarma

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