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Havuzunda banyo yapan tavuk gören herkesi şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir tavuğun görüntüsü izleyenleri şaşırttı.

Havuza girer gibi keyifle yüzen ve banyo yapan tavuk ilginç görüntü oluşturdu. Tavuğu videoya kaydeden kişinin sesine ve uyarısına rağmen kılını bile kıpırdatmayan tavuk daha sonra bir anda ayılarak oradan ayrıldı. Ancak bu görüntü büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
tavuk keyif banyo

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