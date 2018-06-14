Havuzunda banyo yapan tavuk gören herkesi şaşırttı

Havuza girer gibi keyifle yüzen ve banyo yapan tavuk ilginç görüntü oluşturdu. Tavuğu videoya kaydeden kişinin sesine ve uyarısına rağmen kılını bile kıpırdatmayan tavuk daha sonra bir anda ayılarak oradan ayrıldı. Ancak bu görüntü büyük ilgi gördü.

