Hawaii’de yanardağ alarmı

Hawaii’de bulunan Kilauea Volkanı dün lav püskürmeye başladı. Hawaii’nin Big Island olarak bilinen en büyük adasının güney batısında yer alan volkanın lav püskürmeye başlaması ile yetkililer Leaiani Estates ve Lanipuna Gardens bölgelerinde zorunlu tahliye kararı aldı.

Hawaii Valiliği’nin sözcüsü Cindy McMillan 1700 kişinin Leiani Estates bölgesinden tahliye edildiğini duyurdu. Vali David Ige, Hawaii Ulusal Muhafızlarının harekete geçtiğini belirterek, “Leiani Estates ve çevresindeki tüm sakinleri talimatları dinlemeleri konusunda uyarıyorum. Lütfen ailelerinizi korumak için dikkatli ve hazır olun” dedi.

Hawaii Ulusal Volkan Parkı içerisinde bulunan Kilauea Volkan’ı Dünya’da bulunan en aktif volkanlardan biri. Hawaii Volkan Gözlem Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre kraterin merkezi olan Puu Oo ‘nun çökmesinden bu ayna Pazartesiden beri şiddetleri 2.0 ile 5.0 arasında değişen yüzlerce deprem meydana geldi.

1983 yılında Puu Oo’da meydana gelen patlamada 457 metre yüksekliğinde lava kaynakları oluşmuş ve onlarca kilometre kare alan ve birçok ev lavanın altında kalmıştı. (İHA)

