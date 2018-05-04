HABER

Hawaii’de yanardağ alarmı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2018 10:30 | Son Güncelleme

Hawaii’de bulunan Kilauea Volkanı Pazartesi’den bu yana meydana gelen yüzlerce küçük depremin ardından Perşembe günü lav püskürmeye başladı. Yetkililer zorunlu tahliye kararı aldı.

Hawaii’de bulunan Kilauea Volkanı dün lav püskürmeye başladı. Hawaii’nin Big Island olarak bilinen en büyük adasının güney batısında yer alan volkanın lav püskürmeye başlaması ile yetkililer Leaiani Estates ve Lanipuna Gardens bölgelerinde zorunlu tahliye kararı aldı.

Hawaii Valiliği’nin sözcüsü Cindy McMillan 1700 kişinin Leiani Estates bölgesinden tahliye edildiğini duyurdu. Vali David Ige, Hawaii Ulusal Muhafızlarının harekete geçtiğini belirterek, “Leiani Estates ve çevresindeki tüm sakinleri talimatları dinlemeleri konusunda uyarıyorum. Lütfen ailelerinizi korumak için dikkatli ve hazır olun” dedi.

Hawaii Ulusal Volkan Parkı içerisinde bulunan Kilauea Volkan’ı Dünya’da bulunan en aktif volkanlardan biri. Hawaii Volkan Gözlem Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre kraterin merkezi olan Puu Oo ‘nun çökmesinden bu ayna Pazartesiden beri şiddetleri 2.0 ile 5.0 arasında değişen yüzlerce deprem meydana geldi.

1983 yılında Puu Oo’da meydana gelen patlamada 457 metre yüksekliğinde lava kaynakları oluşmuş ve onlarca kilometre kare alan ve birçok ev lavanın altında kalmıştı. (İHA)

Korkunç kazadan önce uyarmışKorkunç kazadan önce uyarmış
Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hawaii Kilauea yanardağı

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hindistan’daki kum fırtınasında ölü sayısı 150'ye yükseldi

Hindistan’daki kum fırtınasında ölü sayısı 150'ye yükseldi

Ayı ile selfie çekmek isterken ayı saldırdı

Ayı ile selfie çekmek isterken ayı saldırdı

Haylaz karga, kediyi canından bezdirdi

Haylaz karga, kediyi canından bezdirdi

Her gün geçtiği cam kapıyı unutunca tuzla buz etti

Her gün geçtiği cam kapıyı unutunca tuzla buz etti

Bilek güreşinde Amerikan askerini mahvetti

Bilek güreşinde Amerikan askerini mahvetti

Başkent'te drift faciası kamerada

Başkent'te drift faciası kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.