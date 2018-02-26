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Hayat dersi niteliğindeki hikaye sosyal medyanın gündemi oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 26.02.2018 11:49 | Son Güncelleme

Hayat dersi niteliğindeki hikaye sosyal medyanın gündemi oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bu video büyük ilgi gördü. Evinde tereyağı yapıp satan amcadan çok değerli bir hayat dersi...

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Anahtar Kelimeler:
Hikaye sosyal medya tereyağı

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