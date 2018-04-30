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Hayat kurtaran kaza kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2018 18:29 | Son Güncelleme

Siirt Emniyet Müdürlüğü, nisan ayında MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

Vatandaşların karşılaşabileceği kazalara karşı bilinçli olmaları amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından basına servis edilen görüntülerde, şehrin ana cadde ve kavşaklarda gece ve gündüz yaşanan kazalar yer alıyor. Çeşitli açılardaki MOBESE kameralarına takılan kazalarda, sürücü ve yayaların dikkatsizliği, kontrolsüz dönüşlerin neden olduğu kaza görüntüleri dikkat çekti.

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Kaza Siirt

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