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Hayata bir adımla böyle tutundu

İLGİNÇ HABERLER  | 23.02.2018 10:58 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de kamyonetin kapalı olan kasasının üst bölümüne kontrolsüz bir şekilde yüklenen plastik borunun düştüğünü son anda fark eden şahıs bir adım geri atarak ölümden döndü. Yüreklerin ağza geldiği inanılmaz kurtuluş ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Sultanbeyli’de seyir halinde olan kamyonetin kapalı kasasının üst kısmına güvenlik önlemi alınmadan kontrolsüz bir şekilde yüklenen plastik boru yürekleri ağızlara getirdi. Plastik borunun kamyonetin hareketi nedeniyle sarkmaya başladığını gören başka bir sürücü cep telefonu ile kaydetmeye başladı.

Tam bu sırada park halindeki aracına binmeye çalışan bir kişi kamyonetin üzerindeki plastik borunun düştüğünü son anda fark ederek bir adım geri atıp ölümden döndü. Kamyonetten yükünün düştüğünü gören şoför sağa çekerken, yaşanan inanılmaz kurtuluş ve yükün düşmesi ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, seyir halinde olan bir kamyonun üstündeki yükünün düştüğü ve bir aracın aynasını kırdığı görülürken, bir adamına altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sultanbeyli kamyon

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