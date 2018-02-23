Hayata bir adımla böyle tutundu

Sultanbeyli’de seyir halinde olan kamyonetin kapalı kasasının üst kısmına güvenlik önlemi alınmadan kontrolsüz bir şekilde yüklenen plastik boru yürekleri ağızlara getirdi. Plastik borunun kamyonetin hareketi nedeniyle sarkmaya başladığını gören başka bir sürücü cep telefonu ile kaydetmeye başladı.

Tam bu sırada park halindeki aracına binmeye çalışan bir kişi kamyonetin üzerindeki plastik borunun düştüğünü son anda fark ederek bir adım geri atıp ölümden döndü. Kamyonetten yükünün düştüğünü gören şoför sağa çekerken, yaşanan inanılmaz kurtuluş ve yükün düşmesi ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, seyir halinde olan bir kamyonun üstündeki yükünün düştüğü ve bir aracın aynasını kırdığı görülürken, bir adamına altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. (İHA)