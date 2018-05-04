Haylaz karga, kediyi canından bezdirdi

Antalya’da vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerde, sokakta kedinin yürüdüğünü gören karga, uzun süre onunla uğraşmaya başladı. Durumdan rahatsız olan kedi, her ne kadar onu kovalamaya çalışsa da, inadından vazgeçmeyen karga, kedinin arkasını dönmesiyle birlikte tekrar yanına doğru yanaşarak uğraşına devam etti.
Bir süre sonra kargayı kovalamaktan pes eden kedi, çareyi oturarak beklemekte buldu. Kedi son yaramazlık hamlesine de kovalayarak karşılık verdikten sonra karga direğe çıktı. Kedi ile karga arasındaki bu olay daha önce bir temizlik işçisiyle küçük yaştaki bir çocuğun tartışma sahnelerini akıllara getirdi. (İHA)
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