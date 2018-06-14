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Hayvana işkence gibi oyun!

İLGİNÇ HABERLER  | 14.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

Hayvana işkence gibi oynana oyun sosyal medyada tepki çekti.

Çin'de ördeklerle olan ilginç oyun görüntüsü sosyal medyada tepki çekti. Oynayan kişilerin elindeki halkaları ördeklerin başından geçirmeye çalıştıkları oyun böyle görüntülenti. İşte o skandal görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
ördek çin işkence

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