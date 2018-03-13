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Hayvanat bahçesinde dehşet! Kaplan, bakıcısını böyle öldürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

Çin'in Fujian Eyaletindeki Fuzhou Hayvanat Bahçesi'de çalışan eğitmen, kaplan tarafından turistlerin gözü önünde böyle öldürdü.

Doğu Çin'in Fujian Eyaletindeki Fuzhou Hayvanat Bahçesi'de çalışan eğitmen, kaplan tarafından turistlerin gözü önünde öldürdü. Talihsiz adam yavru kaplanı yetiştirmek için eğitim verdiği sırada hiç ummadığı bir şey oldu ve kaplanın saldırısına uğradı. Diğer personelin bir sopayla kaplanı uzaklaştırma girişiminde bulunsa da başarılı olamadı. O anlar bir turistin cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kaplan çin Fuzhou Hayvanat Bahçesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yam yam pislik budist asyalılar yıllarca siz hayvanları yediniz birazda onlar sizi yesin eline ağzına sağlık kaplan kardeş
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