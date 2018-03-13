Hayvanat bahçesinde dehşet! Kaplan, bakıcısını böyle öldürdü

Doğu Çin'in Fujian Eyaletindeki Fuzhou Hayvanat Bahçesi'de çalışan eğitmen, kaplan tarafından turistlerin gözü önünde öldürdü. Talihsiz adam yavru kaplanı yetiştirmek için eğitim verdiği sırada hiç ummadığı bir şey oldu ve kaplanın saldırısına uğradı. Diğer personelin bir sopayla kaplanı uzaklaştırma girişiminde bulunsa da başarılı olamadı. O anlar bir turistin cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.