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Helikopterden böyle düştüler

İLGİNÇ HABERLER | 12.01.2018 15:31 | Son Güncelleme 3 saat önce

Askerler helikopterden böyle düştü. Hindistan’da kaydedilen görüntülerde, askerlerin eğitim amacıyla helikopterden iple kayarak indiği görülüyor. Ancak bir anda ip helikopterden kurtuluyor. 2 asker metrelerce yüksekten yere çakılırken o anlar anbean böyle kaydediliyor.

Daha sonradan söz konusu askerlerin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığının bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
helikopter Hindistan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bunlar askermi soytarımı ne yapıyor bu dangalaklar .
eğitim zaiyatı :)))
en sonuncu kötü düştü kesin iç organları patlamıştır
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