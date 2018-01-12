Helikopterden böyle düştüler

Askerler helikopterden böyle düştü. Hindistan’da kaydedilen görüntülerde, askerlerin eğitim amacıyla helikopterden iple kayarak indiği görülüyor. Ancak bir anda ip helikopterden kurtuluyor. 2 asker metrelerce yüksekten yere çakılırken o anlar anbean böyle kaydediliyor.

Daha sonradan söz konusu askerlerin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığının bilgisi verildi.