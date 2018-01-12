Helikopterden böyle düştüler

Askerler helikopterden böyle düştü. Hindistan’da kaydedilen görüntülerde, askerlerin eğitim amacıyla helikopterden iple kayarak indiği görülüyor. Ancak bir anda ip helikopterden kurtuluyor. 2 asker metrelerce yüksekten yere çakılırken o anlar anbean böyle kaydediliyor.
Daha sonradan söz konusu askerlerin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığının bilgisi verildi.
Son dakika! Meclis önünde üzerine benzin döktü, kendini yakmaya çalıştı
İYİ Parti toplantısına katıldı, MHP'yi karıştırdı! 'İhraç' istemi...
Korku dolu anlar! Sokak ortasında silahlar çekildi
Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi
Meral Akşener: Bahçeli bize tavsiye verebilecek konumda değil
AB'den Türkiye'yle ilgili sert çıkış!
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
OHAL'de muhalefetin 2019 hesapları
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
Fiyatı dudak uçuklattı!
Okuyucu Yorumları 3 yorum