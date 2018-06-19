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Helikopterin pervanesi tesise çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2018 09:07 | Son Güncelleme

Rusya'da zamanında iniş yapamayan helikopterin üst pervanesi hava alanı tesisine çarptı.

Rusya’nın Tümen Oblastında bir havaalanına iniş yapan helikopter zamanında duramayınca kaza da kaçınılmaz oldu. Helikopterin üst pervanesi havaalanı tesisine çarptı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kazadan can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tesiste hasar oluştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya helikopter pervane Kaza

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