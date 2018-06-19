Helikopterin pervanesi tesise çarptı

Rusya’nın Tümen Oblastında bir havaalanına iniş yapan helikopter zamanında duramayınca kaza da kaçınılmaz oldu. Helikopterin üst pervanesi havaalanı tesisine çarptı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kazadan can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tesiste hasar oluştu. (İHA)

