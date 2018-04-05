Hemzemin geçitte korkunç kaza!

Şili’de hemzemin geçitte yaşanan korkunç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Araçlar için kırmızı ışık yanmasına rağmen hemzemin geçide giren kamyonete, hızla gelen tren çarptı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen kamyonet paramparça olurken, sürücü de hayatını kaybetti. Dehşet anları anbean görüntülendi.
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