HABER

Hemzemin geçitte korkunç kaza!

İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2018 11:33 | Son Güncelleme

Hemzemin geçitte korkunç kaza!

Şili’de hemzemin geçitte yaşanan korkunç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Araçlar için kırmızı ışık yanmasına rağmen hemzemin geçide giren kamyonete, hızla gelen tren çarptı. Yaklaşık 500 metre sürüklenen kamyonet paramparça olurken, sürücü de hayatını kaybetti. Dehşet anları anbean görüntülendi.

Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
Karar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyorKarar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyor
MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!MİT, 18 ülkede 80 kişiyi paketledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şili melissa Kaza kamyonet tren

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tilki, kedinin ekmeğine ortak oldu

Tilki, kedinin ekmeğine ortak oldu

Beşiktaş’ta iki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

Beşiktaş’ta iki kadının saç saça baş başa kavgası kamerada

Kamyon tepesinde tehlikeli yolculuk kamerada

Kamyon tepesinde tehlikeli yolculuk kamerada

Can alan iş kazası kamerada!

Can alan iş kazası kamerada!

Pull-Up yaparken yere çakıldı

Pull-Up yaparken yere çakıldı

Korkunç kaza! Aşağı böyle uçtu

Korkunç kaza! Aşağı böyle uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.