Hemzemin geçitte tren kamyona böyle çarptı.

Tren kamyonu böyle biçti. Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde bir kamyon hemzemin geçitte kaldı. KLamyonu hareket ettiremeyen şoför de, yaklaşmakta olan treni görünce aracı terk etti. Ardından hızla gelen tren hemzemin geçitte bekleyen kamyonu biçti.

O anlar amatör kameraya kaydedildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.