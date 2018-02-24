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Her denemede doğrusunu buldu

İLGİNÇ HABERLER  | 24.02.2018 09:25 | Son Güncelleme

Her denemede doğrusunu buldu.

Sahibiyle oyun oynayan kedi her seferinde doğru yeri buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
kedi tahmin

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