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Her gün geçtiği cam kapıyı unutunca tuzla buz etti

İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2018 08:00 | Son Güncelleme

Meksika'da yaşanan bir olayda, her gün girip çıktığı cam kapıyı unutan adamın görüntüsü ilginç görüntülere sahne oldu. Kapalı olan cam kapıya koşarak çarpan adamın görüntüsü sosyal medyada konuşulan videolardan biri oldu.

Meksika'da bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntü dehşet anlarını gözler önüne serdi. Hızla dışarı çıkmak isteyen adam, cam kapıyı fark etmeyince olanlar oldu.

Kapının açık olduğunu düşünerek içeriden çıkan adam, cam kapıyı paramparça etti. O sırada ne olduğunu anlamaya çalışan bir çalışan da ne olduğunu anlayamadı, olayın şokuyla donakaldı.

Tuzla buz olan cam parçaları altında kalan adamın ciddi bir yaralanmaya maruz kalmadığı belirtildi. Adamın ise ilgili binada bir çalışan olup her gün kullandığı kapıdan geçerken cam kapıyı nasıl fark etmediği de sosyal medyada farklı yorumların gelmesine neden oldu. İşte o görüntü...

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Meksika cam kapı

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