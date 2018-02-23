HABER

Her saniyesi dehşet! Köpeğe işkence cep telefonu kamerasında

İLGİNÇ HABERLER  | 23.02.2018 15:31 | Son Güncelleme

Edirne'de bir köpeğin iple hareket halindeki bir kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenmesi yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Görüntüler, Keşan-Edirne karayolun üzerinde çekildi. Adı henüz belirlenemeyen sürücü, iple kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce arkasında sürükledi. Köpeğin hareket halindeki araca bağlanarak sürüklendiğini gören duyarlı bir sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Duyarlı kişi bir süre sonra kamyoneti durdurarak sürücüsüne tepki gösterdi. İsminin açıklanmasını istemeyen kişi, "Bir anda önümde bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği görünce çok şaşırdım. Köpek zaman zaman sürükleniyor, kimi zaman iple arasındaki arayı açmamak için koşuyor acı çektiği çok belliydi. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana 'başka nasıl götürebilirim' cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek Edirne işkence

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Hakkari'de patlama! Polis geniş güvenlik önlemi aldı

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş ABD açıklaması: Biz uzlaşıya hazırız

Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

Polislerin çalışma saatleri değişti! Talimat geldi yeni çalışma saatleri belirlendi

Galatasaray 5 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

Galatasaray 5 - 0 Bursaspor (Maç özeti)

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mubarek gün küfür edip günaha girmemeyim ama Allah bu adamın belasını versin inşallah insanlıktan nasibini almamış yaratıklar...
Diğer Haberler
Çocukların çamur oyunu izlenme rekoru kırıyor

Çocukların çamur oyunu izlenme rekoru kırıyor

Koca yürekli karga yemeğini fareyle böyle paylaştı

Koca yürekli karga yemeğini fareyle böyle paylaştı

İngiltere'deki Adanalı vatandaş kahkahaya boğdu

İngiltere'deki Adanalı vatandaş kahkahaya boğdu

İşte Türk askerinin eğittiği Somali askerleri

İşte Türk askerinin eğittiği Somali askerleri

Show TV muhabirinin kangalla zor anları

Show TV muhabirinin kangalla zor anları

Metro istasyonunda korkunç kaza! Tren metrelerce sürükledi

Metro istasyonunda korkunç kaza! Tren metrelerce sürükledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.