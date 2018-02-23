Her saniyesi dehşet! Köpeğe işkence cep telefonu kamerasında

Görüntüler, Keşan-Edirne karayolun üzerinde çekildi. Adı henüz belirlenemeyen sürücü, iple kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce arkasında sürükledi. Köpeğin hareket halindeki araca bağlanarak sürüklendiğini gören duyarlı bir sürücü ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Duyarlı kişi bir süre sonra kamyoneti durdurarak sürücüsüne tepki gösterdi. İsminin açıklanmasını istemeyen kişi, "Bir anda önümde bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği görünce çok şaşırdım. Köpek zaman zaman sürükleniyor, kimi zaman iple arasındaki arayı açmamak için koşuyor acı çektiği çok belliydi. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana 'başka nasıl götürebilirim' cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu.
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