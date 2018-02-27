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Herkes bu köpeği konuşuyor! Verdiği pozla sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2018 15:15 | Son Güncelleme

Sahibine verdiği pozla sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

İskoçya'da Alfie adlı beyaz bir Shuh Tzu cinsi köpek sosyal medyayı yerinden oynattı. Görüntü 4.14 milyondan fazla kez izlendi ve 17.000 retweet ile viral hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek sosyal medya poz

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