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Herkes şoke oldu! Kaplan, aslana saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

Sirkte kaplan ve aslanın kavgası herkesi şoke etti. Eğiticinin kurusıkı silahını ateşlemesiyle kavga sona erdi.

Sirkte yaşanan olayda, kaplan hiç beklenmedik bir anda aslana saldırdı. Görevliler kaplan ve aslanı zorda olsa ayırmayı başardı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslan kaplan sirk

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